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GTO heyeti, Elbeyli Konaklama Tesisini ziyaret etti

- GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu :

- "Burası kamp değil adeta modern bir yaşam merkezi"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı, Elbeyli Konaklama Tesisini ziyaret etti.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin barındığı tesiste incelemede bulunan GTO heyeti, tesisteki hizmetleri yerinde gördü.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, kampa yaptıkları ziyarette dünyanın hiçbir yerinde olmayan hizmetlerin bulunduğunu ifade etti.

Hıdıroğlu, kampa ilişkin izlenimlerini şöyle açıkladı:

"Türkiye yaklaşık 6 yıldır Suriyelilere kucak açıyor, hizmet veriyor. Suriyeli kardeşlerimiz de bu hizmetlerden hoşnut. Elbeyli Konaklama Tesisi 3 yıldan buyana hizmet veriyor. 3 bin 600 konteynerin bulunduğu tesiste, 5-6 kişilik aileler rahatça yaşamlarını sürdürebiliyor. Kamp içerisinde okul, rehabilitasyon merkezi, poliklinik, cami, sosyal tesis ve market de bulunuyor. Bu hizmetler dünyanın hiçbir yerinde yok. Buraya kamp demek doğru değil. Burası kamp değil adeta modern bir yaşam merkezi."

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Hıdıroğlu, "Suriyelilere sunulan bu hizmetler gerçekten çok etkileyici. Suriyeli çocuklara sağlanan eğitimin kalitesi ve düzeyini de takdir ettim. Bu hizmetleri yerinde görmek heyetimizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

''Göç Bakanlığı kurulmalı''

Elbeyli Konaklama Tesisinin ardından Kilis Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden GTO heyeti, burada Kilis Ticaret Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Meclis Başkanı Mehmet Özçiloğlu, yönetim ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

İki şehir arasında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, Türkiye'de göç bakanlığı kurulması gerektiğini ifade etti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Suriyelilerin sorunlarının çözümü adına Göç Bakanlığı kurulmasının doğru olacağını belirtti.

Sorunların çözümü için işbirliğini önemsediklerini ifade eden Hıdıroğlu, Gaziantep ve Kilis'in Suriyelilerin sosyal ve çalışma hayatına entegrasyonuna ilişkin yeni bir çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdal Öndeş de GTO ile ortak projeler hazırladıklarını belirterek, iki şehrin faydasına olacak bütün çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hem Gaziantep hem de Kilis iş dünyası için büyük bir proje olduğunu vurgulayan Öndeş, "Arsa tahsisine 2019 yılında başlanacak. Yatırımcıları Kilis'e bekliyoruz" diye konuştu.

Kilis'teki Suriyelilere de değinen Öndeş, savaşın başladığı günden bu yana Suriyelilerin Kilis'e gelmeye devam ettiğini kaydetti. Çok büyük oranda Suriyeli nüfusu barındırdıklarını anlatan Öndeş, böyle bir şehrin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını sözlerine ekledi.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.



05.01.2017 11:33:36 TSI

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