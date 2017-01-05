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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kurtuluş Koşusu'nda derece yapan öğrenciler ödüllerini aldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:31
Kurtuluş Koşusu'nda derece yapan öğrenciler ödüllerini aldı
Kurtuluş Koşusu'nda derece yapan öğrenciler ödüllerini aldı

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Kurtuluş Koşusu'nda derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.
Tarsus Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Kurtuluş Koşusu'nun ödül töreni Belediye Meclisi Salonunda düzenlendi.
Öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Şevket Can, amaçlarının gençleri bir araya getirmek olduğunu vurguladı. Can, "Tarsus'un değişik mahallelerindeki gençlerimizin, çocuklarımızın bir araya gelmiş olması ve hemşericilik ruhuyla kendi arasında yarışması bizim için çok büyük önem taşıyor. Tarsus'un kurtuluş etkinliklerinde hem bir araya gelmek hem dostça, kardeşçe yarışmak üzere tertip edilen Kurtuluş Koşusu'nda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kurtuluşumuz, bildiğiniz gibi bundan 95 yıl önce verilen büyük bir mücadele sonucu bugün hepimiz hür ve bağımsız yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, bu güzel ülkemizin kolay kolay kazanılmadığını hepimiz biliyoruz. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, bizlere bu cennet vatanı armağan eden aziz şehitlerimize karşı sorumluluklarımızı unutmamalı ve unutturmamalıyız. Bu vesile ile emeklerinize, yüreklerinize sağlık diyorum ve daha güzel günlerde daha güzel yarışmalarda buluşmak üzere hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum, gözlerinizden öpüyorum" dedi.
Törende derece yapan öğrencilere madalya, takım olarak derece yapan okullara Belediye Başkanı Şevket Can ve Belediye Meclis üyeleri tarafından plaket verilirken, yarışmada görev alan öğretmenlere de plaket sunuldu.
Koşular sonucunda kategorilerde 1200 Metre Küçük Kızlarda Sude Gümüş (Ahmet Yesevi Orta Okulu), 1500 Metre Küçük Erkeklerde Efe Rüzgar (Şehit Ömer Kara Orta Okulu), 1500 Metre Yıldız Kızlarda Gizem Busecan (Saime Özçürümez Orta Okulu), 2000 Metre Yıldız Erkekler Halil Yaman (Emine Boro Orta Okulu), 2000 Metre Genç Kızlarda Derya Kara (Adile Onbaşı Meslek Lisesi), 3000 Metre Genç Erkeklerde Yunus Kabak (Tarsus M.T.A.L) birinci oldu. Takımlar halinde ise 1200 Metre Küçük Kızlarda Ahmet Yesevi Orta Okulu, 1500 Metre Küçük Erkeklerde 75. Yıl Kocatepe Orta Okulu, Yıldız Kızlarda Ahmet Yesevi Orta Okulu, 2000 Metre Yıldız Erkeklerde Pakize Bayraktar Orta Okulu, 2000 Metre Genç Kızlarda Adile Onbaşı M.T.A.L ve 3000 Metre Genç Erkeklerde Tarsus M.T.A.L lisesi birincilik ödüllerini aldı.
(ERY-Y)

05.01.2017 11:33:47 TSI
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