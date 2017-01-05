YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelli kardeşlere doğum günü sürprizi

Engelli kardeşlere doğum günü sürprizi



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi engelli 2 kardeşi evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam ve müdürlükte görevli psikolojik danışmanı, sosyologlar ve personellerle birlikte Şule ve Merve Taşdemir kardeşler evlerinde ziyaret edildi.

Taşdemir kardeşlere doğum günü dolayısıyla doğum günü pastası keserek doğum günleri kutlanırken aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç adına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Doğum günlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Taşdemir kardeşler, kendilerine yapılan sürpriz karşısında hem şaşırdıklarını hem de sevindiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ettiler.

Kendilerinin çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı olduklarını kaydeden Taşdemir Kardeşler, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'u sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Çok yoğun çalışıyor. Yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim gibi engelli kardeşlerimiz için yaptığı hizmetleri de takdirle karşılıyoruz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

(CGR-Y)



05.01.2017 11:36:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER