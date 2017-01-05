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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Özel yurtlarda alınması gereken tedbirler değerlendirildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:32
Özel yurtlarda alınması gereken tedbirler değerlendirildi
Özel yurtlarda alınması gereken tedbirler değerlendirildi

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Edirne Valiliği'nin talimatı üzerine Edirne'de bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel öğrenci yurtlarında 'Binaların Yangından Korunması' hakkındaki yönetmelik ve 'Binaların Depreme Karşı Korunması' yönündeki yönetmelik çerçevesinde alınması gereken tedbirler değerlendirildi.
Bu tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla yetkililer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır başkanlığında Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk ile müdürlük yetkilileri, İmar Komisyonu Başkanı Alı Yazıcı ve İmar Komisyonu Üyesi Turgut Terzi, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel yurtların işletmecileri ve müdürleri katıldı.
Toplantıda özel öğrenci yurtlarında 'Binaların Yangından Korunması' hakkındaki yönetmelik ve 'Binaların Depreme Karşı Korunması' yönündeki yönetmelik çerçevesinde alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.
(KU-MEF-Y)

05.01.2017 11:35:03 TSI
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