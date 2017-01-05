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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çankaya'da



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Resim, heykel, seramik ve baskı çalışmalarının yer aldığı sergi, 12 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya'da resim, heykel ve seramiğin yanı sıra özgün baskı çalışmalarının da yer aldığı sergi, özellikle üniversitede güzel sanatlar öğrencisi olmak isteyen liselilere sanatın çeşitli dallarını gösterme amacı taşıyor. 17 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ise Türk Amerikan Kültür Derneğinde yer alacak sergide Ahmet Aydın Kaptan, Ata Yakup Kaptan, Atanur Sevim, Benan Çokokumuş, Çağatay İnam Karahan, Doğan Çelebi, Engin Güney, Hilmi Özbay, Hülya Demir, İ. Halil Türker, Mahir Yerlikaya, Murat Ağçiçek, Neslihan Dinç, Özlem Ayvaz, Ramazan Tilki, Selma Karaahmet, Sevgi Koyuncu, Tezcan Bahar, Turan Baş, Yeliz Erdoğan ve Zehra Sengir'in çalışmaları bulunuyor. 62 farklı eserin yer aldığı sergi, 12 Ocak'a kadar Galeri Çankaya'da görülebilecek.

(CC-Y)



05.01.2017 11:37:01 TSI

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