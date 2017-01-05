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Sanatçıların adı parkta yaşayacak



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir parka 'Sanatçılar Parkı' ismini verdi.

'Kültür ve Sanatın Kalbi Maltepe' sloganıyla Anadolu yakasının önemli kültür-sanat merkezlerinden biri haline gelen Maltepe Belediyesi, Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir parka 'Sanatçılar Parkı' ismini verdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sunulan teklif, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Maltepe Belediyesinin sanatçıların ismini yaşatacağı Zümrütevler Mahallesi Koç Sokak'ta bulunan parkta yeşil alan, yürüyüş alanı ve çocuk parkı bulunuyor. Maltepe Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Ziya Hayırlıoğlu başkanlığında yapılan meclis toplantıları ocak ayı ikinci birleşiminde, gündemde yer alan diğer maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

(HB-MK-Y)



05.01.2017 11:43:12 TSI

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