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Bozbey: "Bu topraklarda hepimiz barış içinde yaşayabiliriz"



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Meclisi'nde İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddelerine geçilmeden önce, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Mustafa Bozbey, "Maalesef 2017 yılının ilk saatlerinde Türkiye terör belasıyla karşılaştı. Bu yaşanan ortamın yeni yılda bir daha tekrarlanmamasını diliyorum. Teröre destek verenleri, sahip çıkanları, yardım edenleri lanetliyor, kınıyorum. İnsani değerleri paylaşarak bu konuların üstesinde geleceğimize inanıyorum. Bundan sonra terör olaylarının yaşanmadığı günler diliyorum. Her ne kadar farklı düşünsek de farklı renklere inançlara sahip olsak da bu topraklarda birlikte mutlu, huzurlu barış içinde yaşayabiliriz. Artık gözyaşının acıdan dolayı değil, mutluluk gözyaşlarının akmasını istiyoruz" dedi.

Birçok maddenin karara bağlandığı toplantıda her yeni yılın ilk toplantısında Denetim Komisyonu seçimleri de yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçimlerin ardından Denetim Komisyonu'na Rahşan Duygu Tursun, Berna Hacer Bilici, Atakan Çorbacı, Muhammet Aydın ve Gökhan Yıldız seçildi.

(MŞ)



05.01.2017 11:43:58 TSI

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