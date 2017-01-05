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Başkan Çil karar defterini gösterdi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları Derneği Başkanı Erkan Çil, "İddia edildiği gibi istifa edenlerin isimleri kullanılarak hiçbir etkinliğe imza atılmamıştır. Bunun ispatı da dernek karar defterimizdedir" dedi.

Milas Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları Derneği Başkanı Erkan Çil, derneğin yönetim kurulunda görev yapan Yıldıray Mazı, Feriştah Aytekin, Mahmut Üstünyazgan ve denetim kurulunda görev yapan Cem Karabıyık'ın istifalarının ardından basında yer alan iddialar üzerine cevap hakkı doğduğunu belirterek, iddialara muhatap kişi olarak açıklama yaptı.



Dernek üye sayısının konuya ilişkin haberde 70 olarak gösterildiğini ancak üye sayısının 57 olduğunu ifade eden Başkan Çil, haberde yer alan ifadelerin tamamıyla yalan olduğunu belirterek, "Denetim kurulunda görev alan Cem Karabıyık, 'istifa' dilekçelerini nasıl oluyor da derneğin eski adresine gönderiyor. Bu yaşanılan durum, Karabıyık'ın dernekten bi haber olduğunu göstermiyor mu?. İddia edildiği gibi kimsenin adı kullanılarak prim yapılmıyor. Derneği gereksiz polemiklerle meşgul eden bu açıklamaların tek amacı; projeler üreten ve STK olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan derneğimizi karalamaktır! Kimsenin kara propaganda yapmasına gerek yok! Yeni oluşturduğumuz yönetimle daha güçlüyüz ve emin adımlarla ilerleyerek bu karalamalara rağmen başarılı çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.



Çil, bir yıldan beri görüş ayrılı yaşadığını söyleyen Mahmut Üstünyazgan'a cevaben şunları kaydetti: "Türkiye Berber ve Kuaförler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Milli Takım Şampiyonası elemelerinde Türkiye 5.'cisi olarak milli takıma seçildim ve şuanda Milli Takım Erkek Kategorisi Grup Kaptanı olarak görev yapıyorum. Bu görevi yaparken de öncelikle Milas'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ancak bu başarı hazmedilememiş ve ekip ruhuna gölge düşürücü ithamlarla bulunularak arkamdan iş çevrilmiştir. Ancak 'kol kırılır yen içinde kalır' düsturuyla hareket ederek bu süreci kırmadan, dökmeden götürmeye çalıştım. Üstünyazgan'ın iddiasına göre ben yönetim kurulundan habersiz iş çeviriyormuşum. Asla böyle bir şey olmamıştır! İddialarını sürdürmek istiyorlarsa karşıma belgeyle ve gerçek örneklerle çıksınlar"

Halep halkı adına gerçekleştirilmek istenilen yardım kampanyasına dernek adına değil şahsı adına destek verdiğini belirten Çil, bu konuda herhangi bir yanlışa düşmemek için Milas Kaymakamı Eren Arslan'a danıştığının altını çizerek, Yıldıray Mazı'ya cevaben şunları belirtti: "Yıldıray Mazı, dernek olarak Halep halkı için yardım kampanyası yaptığımı iddia etmiş. Keşke dernek olarak kampanyaya destek olabilsek ancak tüzüğümüz buna imkan vermiyor. Bu nedenle Milaslı hayırsever işadamlarının ve halkın desteğiyle başlatılan yardım kampanyasına şahsım olarak destek vereceğimi kaydettim ve bu aynı şekilde haberlerde yer aldı. Ancak bu haber üzerinden yanlış bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor. Bu şahsiyetler her şeyden bi haber oldukları için yine yanlış anlamışlar. Bu kampanyaya dernek olarak değil, şahsım olarak destek verdim. 'Halep halkı yalnız değil!' başlıklı haberi lütfen okusunlar"

(DL-MB-Y)



05.01.2017 11:40:50 TSI

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