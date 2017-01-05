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Kulakların pası silinecek

- Balıkesir Türk Müziği korosu 2017'nin ilk konserine hazır



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Türk Müziği Korosu 2017 yılının ilk müzik ziyafetini Cuma günü Salih Tozan Kültür ve Sanat merkezinde verecek.

Balıkesir Musiki Derneği'nin sunduğu ve Şef Sanat Yönetmeni Sıtkı Sahil yönetimindeki Balıkesir Türk Müziği bünyesinde görev yapan yetişkinler korosunun 2017 yılının ilk konseri Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezinde verecek. Şef Sıtkı Sahil, "Salih Tozan Kültür ve Sanat merkezinde yapılacak olan yılın ilk konserine müzikseverleri davet ediyorum. Bizleri hiçbir konserimizde yalnız bırakmayan Sanatsever dostlarımızı ve hemşehrilerimize harika bir müzik ziyafeti hazırladık" dedi.

Balıkesir Türk Müziği Korosunun Salih Tozan Kültür ve sanat Merkezinde vereceği yılın ilk konseri, Cuma günü saat 20'de başlayacak.

(BD-



05.01.2017 11:47:06 TSI

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