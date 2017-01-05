05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kulakların pası silinecek

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:43
Kulakların pası silinecek
Kulakların pası silinecek
- Balıkesir Türk Müziği korosu 2017'nin ilk konserine hazır

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Türk Müziği Korosu 2017 yılının ilk müzik ziyafetini Cuma günü Salih Tozan Kültür ve Sanat merkezinde verecek.
Balıkesir Musiki Derneği'nin sunduğu ve Şef Sanat Yönetmeni Sıtkı Sahil yönetimindeki Balıkesir Türk Müziği bünyesinde görev yapan yetişkinler korosunun 2017 yılının ilk konseri Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezinde verecek. Şef Sıtkı Sahil, "Salih Tozan Kültür ve Sanat merkezinde yapılacak olan yılın ilk konserine müzikseverleri davet ediyorum. Bizleri hiçbir konserimizde yalnız bırakmayan Sanatsever dostlarımızı ve hemşehrilerimize harika bir müzik ziyafeti hazırladık" dedi.
Balıkesir Türk Müziği Korosunun Salih Tozan Kültür ve sanat Merkezinde vereceği yılın ilk konseri, Cuma günü saat 20'de başlayacak.
(BD-

05.01.2017 11:47:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tarihi şadırvan restore edilecek
YEREL

TARİHİ ŞADIRVAN RESTORE EDİLECEK
Balıkesir 112 Acil Sağlık Hizmetleri yaklaşık 112 bin hastaya hizmet verdi
YEREL

BALIKESİR 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YAKLAŞIK 112 BİN HASTAYA HİZMET VERDİ
Bandırmalı muhtarlar Külliye'de
YEREL

BANDIRMALI MUHTARLAR KÜLLİYE'DE
Öğretmen, öğrenci ve veliler birlikte eylem yaptı
YEREL

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLER BİRLİKTE EYLEM YAPTI
Saka, muhtarlardan şüpheli davranışları emniyete bildirmelerini istedi
YEREL

SAKA, MUHTARLARDAN ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI EMNİYETE BİLDİRMELERİNİ İSTEDİ
Edremit'te 7 sığır telef oldu
YEREL

EDREMİT'TE 7 SIĞIR TELEF OLDU
Kaymakam Sırmalı'dan Edremit SGK'ya ziyaret
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI'DAN EDREMİT SGK'YA ZİYARET
Altınoluk sahil çalışmalarını incelediler
YEREL

ALTINOLUK SAHİL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİLER
&quot;Z Kütüphane&quot; açıldı
YEREL

"Z KÜTÜPHANE" AÇILDI
Burhaniye'de güvercin sevenlerin sayısı arttı
YEREL

BURHANİYE'DE GÜVERCİN SEVENLERİN SAYISI ARTTI
Burhaniye'de Halep için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL

BURHANİYE'DE HALEP İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı Körfez bölgesine çıkarma yaptı
YEREL

BALIKESİR AK PARTİ İL TEŞKİLATI KÖRFEZ BÖLGESİNE ÇIKARMA YAPTI