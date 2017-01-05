YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kula'da yeni kimlik başvuruları başladı

Kula'da yeni kimlik başvuruları başladı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yeni çipli kimlikler için vatandaşların Nüfus Müdürlüğündeki müracaatları başladı.

Yeni çipli kimleri almak için Kula Nüfus Müdürlüğü'ndeki başvurular başladı. Yeni çipli kimlikleri almak isteyen vatandaşlara bilgi veren Nüfus Müdürü Meral Özbek, "Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 50x60 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak. 2017 yılı kimlik kartı bedeli 16 TL'dir. Vatandaşlarımız nüfus müdürlüğümüze kimlik için başvuru yaptığı süre zarfında 10 gün içinde kimlikler vatandaşın belirttiği adrese teslim edilecek. Nüfus cüzdanı kayıp olanlar muhtarlıktan belge getirerek başvuru yapabilirler. Ayrıca kan grubunun da yer almasını isteyenler sağlık kuruluşlarından belge alarak başvurusunu yapabilir. 15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasileri başvuruda bulunabilecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek" dedi.

(HY-AY-Y)



05.01.2017 11:45:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER