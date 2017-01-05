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Lise öğrencilerden TESKİ tesislerine gezi ve inceleme



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Özel Mektebim Çorlu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, TESKİ Genel Müdürlüğü laboratuvar ve tesislerini ziyaret etti.

Lise öğrencilerinden oluşan 27 kişilik grubu, fizik öğretmenleri Esra Sarıkaya ve kimya öğretmenleri Merve Çağlı Çoker ile birlikte öncelikle TESKİ İçme Suyu Laboratuvarında incelemelerde bulundular. Yapılan laboratuvar incelemeleri sırasında TESKİ'nin il genelinde düzenli olarak içme sularından aldığı numunelerin analiz aşamaları gözlemlendi. TESKİ personeli Kimyager Şimal Kürümoğlu, Çiğdem S. Şimşek ve Gülnur Sakallıoğlu tarafından yapılan analiz süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Anlatılanları dikkatle takip eden öğrenciler, içtikleri suların bu derece hassas kontrollerden geçerek kendilerine ulaştığı için TESKİ'ye teşekkür etti.

TESKİ İçme Suyu Laboratuvarında yapılan incelemelerden sonra, yanlarında öğretmenleri olmak üzere aynı öğrenci grubu ve TESKİ Arıtma Tesisleri Şube Müdürü Pınar Yıldız Demirkol, Çevre Mühendisi Tolga Kaygusuz ve Nihal Kahya Marmaraereğlisi İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Yeniçiftlik Atıksu Arıtma Tesisini incelemek üzere Marmaraereğlisi'ne hareket edildi. Marmaraereğlisi İçme Suyu Arıtma Tesisinde içme suyunun temininden itibaren abonelere ulaşmasındaki süreci harfiyen inceleyen öğrenciler, daha sonra Yeniçiftlik Atıksu Arıtma Tesisinde atıksuların arıtılarak standartlara uygun bir şekilde doğaya deşarj edilme sürecini incelediler.

Yapılan incelemelerde, çevresel değerlerin korunması, ekolojik dengenin tahrip edilerek, yok olmasının önlenmesi amacıyla, atıksuların TESKİ tarafından arıtılarak çevre kirliliğinin önlendiğine dikkat çekildi. Ayrıca tüm arıtma tesislerinin geleceğe dönük planlarla inşa edildiği ve herkesin bilinçli birer su tüketicisi olmaları konusunda TESKİ'nin tüm bilimsel ispatlara açık olduğu dile getirildi.

(MA-MEF-Y)



05.01.2017 11:49:20 TSI

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