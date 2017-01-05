05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kadına şiddete karşı farkındalık projesi

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:48
Kadına şiddete karşı farkındalık projesi
Kadına şiddete karşı farkındalık projesi
- Çorba bardaklarına kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmeye yönelik sloganlardan oluşan çıkartmalar yapıştırıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde düzenli olarak dağıtılan çorbalar bu kez anlamlı bir projeye dahil oldu.
Çorba bardaklarında yer alan kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmeye yönelik sloganlardan oluşan çıkartmalar büyük ilgi gördü. 25 Kasım 2016 tarihinde 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri'nce dağıtılan çorba bardakları ile başlatılan çalışmanın bir sene boyunca sürmesi planlanıyor. Tepebaşı Belediyesi Kadın Sığınma Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projenin çarpıcı yanı ise çıkartmaları karton bardaklara sığınma evinden hizmet alan kadınların yapıştırması. Çıkartmalarda, "Erkek şiddetine son, dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa, görmezden gelme tacize dur de ve erkeksen öfkeni yen" gibi sloganlar yer alıyor.
Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi sıcak çorba dağıtımı bahar döneminde ocak- mayıs; güz döneminde ise ekim-aralık ayları arasında 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bu anlamlı hizmetten 2016 yılı içinde başta öğrenciler olmak üzere 3 bin yurttaş yararlandı.
(İHA-MET-Y)

05.01.2017 11:52:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mahmudiye'deki 'Karda Kızak Yarışması'nda birinci olan öğrencilere kızak hediye edildi
YEREL

MAHMUDİYE'DEKİ 'KARDA KIZAK YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ OLAN ÖĞRENCİLERE KIZAK HEDİYE EDİLDİ
Eskişehirli Şair Faruk Uğur'dan yeni yılda yeni kitap
YEREL

ESKİŞEHİRLİ ŞAİR FARUK UĞUR'DAN YENİ YILDA YENİ KİTAP
Eskişehirli kursiyer ressamlardan yağlı boya resim sergisi
YEREL

ESKİŞEHİRLİ KURSİYER RESSAMLARDAN YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ
Eskişehir UMKE ekibi &quot;Fırat Kalkanı Operasyonu''na katıldı
YEREL

ESKİŞEHİR UMKE EKİBİ "FIRAT KALKANI OPERASYONU''NA KATILDI
Eskişehir sağlık yöneticilerinden tek ses
YEREL

ESKİŞEHİR SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDEN TEK SES
Porsuk Çayı kışın da güzel
YEREL

PORSUK ÇAYI KIŞIN DA GÜZEL
Aşırı soğuk havaya rağmen harçlıklarını çıkartmak için müzik yapıyorlar
YEREL

AŞIRI SOĞUK HAVAYA RAĞMEN HARÇLIKLARINI ÇIKARTMAK İÇİN MÜZİK YAPIYORLAR
O köpek artık sahipsiz değil
YEREL

O KÖPEK ARTIK SAHİPSİZ DEĞİL
Seyitgazi Belediyesi'nden karla kesintisiz mücadele
YEREL

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ'NDEN KARLA KESİNTİSİZ MÜCADELE
Don olayları fiyatları artırıyor
YEREL

DON OLAYLARI FİYATLARI ARTIRIYOR
DAK kaldığı yerden devam ediyor
YEREL

DAK KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Günyüzülu genç çiftçiler de muradına erdi
YEREL

GÜNYÜZÜLU GENÇ ÇİFTÇİLER DE MURADINA ERDİ
Başkan Yüzügüllü'den Dümrek İlkokulu'na ziyaret
YEREL

BAŞKAN YÜZÜGÜLLÜ'DEN DÜMREK İLKOKULU'NA ZİYARET
Yeni yıl çocuklarla daha güzel
YEREL

YENİ YIL ÇOCUKLARLA DAHA GÜZEL
Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ EKİPLERİNİN KARLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Sokak hayvanlarına duyarlılık çağrısı
YEREL

SOKAK HAYVANLARINA DUYARLILIK ÇAĞRISI
Eskişehirli şairler ve ozanlar yeni yılı şiir ve türkülerle kutladı
YEREL

ESKİŞEHİRLİ ŞAİRLER VE OZANLAR YENİ YILI ŞİİR VE TÜRKÜLERLE KUTLADI
Genç Ortam Derneği'nden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aksoy'a ziyaret
YEREL

GENÇ ORTAM DERNEĞİ'NDEN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ AKSOY'A ZİYARET