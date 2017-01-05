AK Parti İlçe teşkilatından Kaymakam Özcan'a ziyaret
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Adem Şahin
MANİSA (İHA) - AK Parti Saruhanlı ilçe teşkilatı, Saruhanlı'ya yeni atanan Kaymakam İlker Özerk Özcan'ı makamında ziyaret etti.
Saruhanlı AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Saruhanlı AK Parti Kadın Kolları Başkanı Medine Taştekin ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sami Bakkal, Saruhanlı'ya yeni atanan Kaymakam İlker Özerk Özcan'ı ziyaret ederek ilçedeki görevinin hayırlı olmasını diledi. Özcan'ı makamında ziyaret eden başkanlar, ilçe hakkında Kaymakam Özcan'a bilgi verdi. Çiftçilik hakkında geniş bilgi yelpazesine sahip olan Kaymakam Özcan, başkanlardan Saruhanlı'daki tarım faaliyetleri konusunda bilgiler aldı.
(AŞ-AY-Y)
05.01.2017 11:54:39 TSI
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