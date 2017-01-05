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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'dan Bolu halkına teşekkür



(Fotoğraflı)



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu'nun gelecek vizyonu için katkı sağlayan ve bu doğrultuda sonsuz destek veren Türkiye'nin her köşesindeki Bolululara teşekkür ederek, "Bu yol uzun, durmak yok, büyük hedeflerimiz için yola devam" dedi.

Bolu'nun Dünya'nın yaşanabilir 10 kenti arasında sokmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Tabiatın Kalbi Bolumuz, marka şehir olma hedefiyle, refah ve huzur dolu bir geleceğe kararlılıkla ilerliyor. Kentimizin gelişme ve büyüme yolundaki azimli adımları, halkımızın ve birlikte yürüdüğümüz dostlarımızın özverili destekleri ile her geçen gün hız kazanmaktadır. Bolu'yu, Türkiye ve dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmek, doğa dostu sürdürülebilir yatırım projeleri ile örnek bir kent dokusu ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Türk dünyasının ortak değerlerine ev sahipliği yapan Bolumuzun dünyanın yaşanabilir 10 kenti arasında yer almasıdır" diye konuştu.

Başkan Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti; "Bu gelecek vizyonumuzun canlı tutulmasında yüreği bizlerle aynı heyecanla çarpan, hedeflerimize ulaşmamız için ortak akıl ve kardeşlik düsturu içinde bizlerle beraber hareket ederek gücümüze güç katan, gelecek kuşaklara ilham olacak bir tarih yazmamızı sağlayan hemşerilerimize, muhtarlarımıza, İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm dernek, federasyon, sivil toplum örgütü ile oda yönetici ve üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yol uzun; durmak yok, 'büyük' hedeflerimiz için yola devam."

(BV-RFK-Y)



05.01.2017 11:56:38 TSI

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