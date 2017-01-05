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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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İbrahim Sadri'den şiir dinletisi programı

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:52
İbrahim Sadri'den şiir dinletisi programı
İbrahim Sadri'den şiir dinletisi programı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Gençlik Merkezleri Hasbihal Gençlik Sohbetleri kapsamında düzenlenen 'İbrahim Sadri ile Memleketim Merhaba' isimli şiir dinletisiyle Kütahyalılarla buluştu.
Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki şiir dinletisine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Gençlik Merkezi'nin tanıtım videosu sunumu ve İbrahim Sadri'nin şiir dinletisiyle devam etti.
Gençlerle bir arada olmanın heyecan verici olduğunu ifade eden İbrahim Sadri, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Sadri, "Böylesine anlamlı bir programda gençlerle birlikte olmak heyecan verici. Bu toprakların, bu bayrağın, bu sevdanın peşinde olmuş kıymetli şairlerimizin dizeleri eşliğinde bir memleket yolculuğu yapacağız. Memleketimizi hep seviyorduk ama daha bir sevmemiz gereken günlerdeyiz. Ülkece zor zamanlar yaşıyoruz ama hep birlikte şahit oluyoruz ki hangi aidiyete mensup olursa olsun bu bayrağın altında yaşayan herkes birlik ve beraberlik içerisinde dik durmaya çabalıyor, inşallah bu zor günleri atlatacağız. Bu kıymetin kıymetinin daha çok farkına vararak güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Görüyoruz ve anlıyoruz ki bu memleketi sevmenin bir bedeli var. O aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz bize bunu gösteriyor" dedi.
İbrahim Sadri gecede Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Arif Nihat Asya ve Nurullah Genç gibi şairlerin eserlerini seslendirdi.
Şiir dinletisinin sonunda İbrahim Sadri'nin daveti üzerine sahneye çıkan Kütahya Gençlik Merkezi öğrencilerinden Zühre Selvitopu da Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 'Bülbül' isimli şiirini seslendirdi.
'İbrahim Sadri ile Memleketim Merhaba' şiir dinletisinin ardından Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İbrahim Sadri ve ekibini tebrik ederek günün anısına İbrahim Sadri'ye çini tabak hediye etti. (EFE)

05.01.2017 11:53:53 TSI
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