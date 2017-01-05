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Çankaya Belediyesinde karla mücadele 7/24 devam ediyor



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı çalışmaların 7/24 devam ettiğini, gece gündüz 52 araçla yol açma ve tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çankaya Belediyesi, Başkent'te etkili olan kar yağışı ve eksi 15 dereceye varan hava sıcaklığı karşısında kar ve buzlanmayla mücadeleye 7/24 devam etmektedir. Gece gündüz 52 araçla yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan belediye ekiplerimiz, kar yağışının ardından bin 700 ton tuz ve 40 ton buz çözücü solüsyon kullanmıştır. Başkent'te etkili olan kar yağışı ve eksi 15 dereceye varan hava sıcaklığı karşısında belediyemizin kar ve buzlanmaya karşı mücadelesi 7/24 devam etmektedir. 14 Aralık 2016 tarihinden itibaren 620 personel ve 52 araçla gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, sokaklarda yol açma çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve merdiven temizleme çalışmalarını ilçenin her bölgesinde yürütmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çalışmalarda vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanmaya özen gösterildiği, hasta, hamile ve engelli vatandaşların ulaşımını sağlamaya öncelik verildiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Aynı sokakları en az 5 kez açan ekiplerimiz, bir yandan karla kapanan yolları, kaldırımları ve merdivenleri temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmaktadır. Kar yağışının ardından bin 700 ton tuz ve etkisi 4-5 gün süren 40 ton buz çözücü solüsyon kullanılmıştır. Tuzlama araçlarının giremediği eğimi çok yüksek ve dar sokaklarda ekiplerimiz elle tuzlama çalışması yürütmektedirler. Sokaklara sağlı sollu araç park edilmesi de karla mücadele araçlarımızın çalışmalarını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Yoğun kar yağışıyla birlikte mevsim normallerinin üzerinde, gece eksi 15, gündüz ise eksi 6 düzeyinde şiddetli bir soğuk yaşanmaktadır. Bu şiddetli soğuk çok hızlı bir şekilde buzlanma ve dona neden olmaktadır. Bu koşullar belediyemizin kar ve buzla mücadelesini olumsuz etkilemiş, hatta zaman zaman imkansız hale getirmiştir. Çünkü bu düzeydeki şiddetli soğuk tuzlamanın da etkisini azaltmıştır. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları, tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını zorlaştırmıştır. Buna rağmen önceliğimiz yolların açık tutulması, okul, anaokulu, sağlık ocağı, ibadethaneler ve diğer kamu kuruluşlarının hizmetlerini devam ettirmesi olmuştur. Çankaya'nın toplam yol uzunluğu bin 848 kilometredir. Belediyemiz, Edirne-Kars arasından daha uzun bir yol ağında karla mücadele çalışması yapmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerine baktığımızda kent sakinlerinin evlerinin, dükkanlarının önünü süpürerek yerel yönetimlerle dayanışma gösterdiklerini görürüz. Bu vesileyle gerekli hassasiyeti göstererek ev ve iş yerlerinin önlerini temizleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Belediyemiz, bütün olanaklarıyla hizmete devam edecektir."

(CC-Y)



05.01.2017 11:53:42 TSI

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