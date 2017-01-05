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Kula'dan TEOG sınavında birinci çıktı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu, bu yıl da 1. Dönem TEOG sınavında Türkiye birincisi çıkardı.

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda birçok başarılı sonuca imza atan 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu, bu geleneğini devam ettirerek; 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem TEOG sınavında Türkiye birincisi çıkardı. 8/A sınıfı öğrencilerinden İsmail Kömürcü, 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinin arasında yerini aldı. Kömürcü'yü tebrik eden Okul Müdürü Mehmet Saracaloğlu; okul genelinde başarı ortalamasının yüksek olduğunu söyledi.

Her zaman için başarıyı hedeflediklerini belirten Saracoğlu, "Kulamızın eğitimi için oldukça önemli olan bu başarıdan dolayı öğrencimizi, öğrencimizin ailesini, emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(HY-AY-Y)



05.01.2017 12:01:18 TSI

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