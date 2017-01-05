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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Ecdat yadigarı eserler

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:57
Ecdat yadigarı eserler
Ecdat yadigarı eserler

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Çini Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Kossuth Müzesi ile Jeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ilk olarak Kütahya Çini Müzesi'ni ziyaret ederek, Müze Müdürü Metin Türktüzün ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez'den, müzede sergilenen 14'ncü yüzyıldan günümüze kadar Kütahya ve İznik'te üretilen çini mimari elemanlar, çini kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden yapılma ev gereçleri hakkında bilgiler aldı.
Çini Müzesi'nin girişindeki kitabe hakkında Vali Nayir'i bilgilendiren Metin Türktüzün, son Germiyan Beyi II. Yakup Çelebi'ye ait olan taş kitabenin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış dünyanın en büyük ikinci taş kitabesi olduğunu söyledi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir daha sonra 1965 yılında ziyarete açılan Arkeoloji Müzesi'ne giderek Geç Miyosen döneminden itibaren Paleolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri inceledi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir'in Arkeoloji Müzesi'nden sonraki durağı ise halk arasında Macar Evi olarak bilinen Kossuth Müzesi oldu. Macar özgürlük savaşının önderlerinden Lajos Kossuth'un 1 yıl misafir edildiği sonrasında müzeye dönüştürülen ve 19 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açılan Kossuth Müzesi'nde sergilenen Lajos Kossuth'a ait eşyalar ile klasik Türk evine ait etnografik kültür varlıklarını inceledi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir son olarak yerel ve ulusal ölçekte yeraltı zenginliklerinin tanıtılması ve sergilenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle 25 Nisan 2008 tarihinde ziyarete açılan Jeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.
Vali Nayir Jeoloji Müzesi'nde, Eti Bor A.Ş, Eti Gümüş A.Ş, TKİ Seyitömer Kömür İşletmesi (SLİ), Tunçbilek Linyit İşletmeleri (GLİ), Yıldız Entegre (Azot), Kütahya Manyezit (KÜMAŞ), Kütahya Belediyesi El Sanatları Üretim Merkezi'nde (KESTAŞ) üretilen süs taşları, Kütahya Porselen'in üretim aşamaları ve Şaphane'de üretilen şap ürünlerini inceleyerek bilgiler aldı. (EFE)

05.01.2017 12:02:05 TSI
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