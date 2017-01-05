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Sümbül Engelliler Spor Kulübünden gönüllü koçlarına doğum günü sürprizi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Sümbül Engelliler Basketbol Spor Kulübü sporcuları, Bedensel Engelliler İl Temsilcisi olan antrenörlerine sürpriz yaptılar.

Yaklaşık 3 yıldır Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Basketbol takımına gönüllü olarak koçluk yapan Bedensel Engelliler İl Temsilcisi Cengiz Çatal, antrenman sonunda engelli sporcularının sürprizi ile karşılaştı. Anadolu Lisesi Spor Salonunda Sümbül Engelliler Basketbol Spor Kulübü sporcularına antrenman yaptığı sırada engelliler gönüllü koçları Cengiz Çatal'a doğum günü sürprizi yaptılar. Engellilerin sürprizi karşısında şaşıran takımın koçu Cengiz Çatal, bu ilgiden dolayı duygulandığını söyledi. 30 yaşına giren ve antrenman sırasında engellilerin büyük ilgisi ile karşılaşan Çatal, kendisine anlamlı doğum günü sürprizi yapan ve doğum gününü kutlayan Bedensel Engelliler Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Mesut Keskin, Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş ve tüm sporculara teşekkür etti.

(FT-ŞAK-Y)



05.01.2017 12:04:48 TSI

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