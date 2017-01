YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dicle Elektrik, müşteri memnuniyetini karşılıksız bırakmadı

Dicle Elektrik, müşteri memnuniyetini karşılıksız bırakmadı



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Müşteri memnuniyetini öncelikleri arasında bulunduran Dicle Elektrik, aldığı hizmetten dolayı duyduğu memnuniyetini, enerji şirketinin çalışanlarına tatlı dağıtarak gösteren müşterilerine iadeyi ziyarette bulundu. Dicle Elektrik Dağıtım Batman il Müdürü Faruk İşlek ve İşletme Tesis Yöneticisi Bilal Altunç, Halit Can isimli esnaf müşterilerini ziyaret etti.

Dicle Elektrik Dağıtım il yöneticileri ile Halit Can arasındaki görüşme, samimi bir ortamda gerçekleşti. Can, şirket çalışanlarının elektrik sorununu çözmelerinden ziyade, güler yüzlü ve sıcak ve samimi diyaloglarından etkilendiğini söyledi. Memnuniyetini nasıl göstereyim diye düşünürken aklına tatlı ikram etmek geldiğini ifade eden Halit Can, İl Müdürü Faruk İşlek'in şahsında bir kez daha Dicle Elektrik Dağıtım çalışanlarına teşekkür etmeyi ise ihmal etmedi.



"Birinci öncelik müşteri memnuniyeti"

İl Müdürü İşlek, müşterilerinden duydukları memnuniyetin kendilerini fazlası ile mutlu ettiğini belirterek, "Bölgenin enerji şirketi olarak birinci önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Bunun için günün 24 saati ekiplerimiz görevlerinin başındadır. Müşterilerimiz ne kadar memnun olursa, biz şirket olarak o kadar azimle ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

İşlek, gösterdiği ince davranışından dolayı da Can'a ayrıca teşekkür etti.



"Batman'da kayıtdışı ve israf çok fazla"

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü İşlek, Batman'da kaçak elektrik kullanımının yüzde 75-80 aralığında olduğuna işaret ederek, aşırı yüklenme ve israf nedeniyle çok sayıda arıza meydana geldiğini söyledi. Yaşanan arızalardan müşterilerinin olumsuz biçimde etkilenmemesi için gerekli tüm adımların atıldığını ifade eden İşlek, bunun için de kayıtdışı elektrik kullanımından ve israftan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.



Duyarlı vatandaşlara çağrı

İşlek, kayıtdışı elektrik kullanımı ve israfın neden olduğu şebeke arızalarından kentteki herkes gibi esnafların da olumsuz yönde etkilediğini belirtti. İşlek, duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, özellikle israf konusunda çevrelerini bilgilendirmelerini ve kayıt dışı elektrik kullananları uyarmalarını istedi.

05.01.2017

