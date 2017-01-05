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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de fotoğrafçılarda 'kimlik kartı' yoğunluğu

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:04
Bingöl'de fotoğrafçılarda 'kimlik kartı' yoğunluğu
Bingöl'de fotoğrafçılarda 'kimlik kartı' yoğunluğu

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartı başvurularının başlamasıyla, Bingöl'de fotoğrafçılık piyasasında biyometrik fotoğraf yoğunluğu yaşanıyor.
Yeni kimlik kartı başvuruları, 2 Ocak Pazartesi günü itibariyle başladı. Bingöl merkez ve 7 ilçedeki nüfus müdürlüklerinde yeni kimlik kartları için yoğunluk yaşanırken, fotoğrafçılık piyasası da canlanmaya başladı. Kent merkezinde bulunan fotoğrafçılar, işletme camlarına biyometrik fotoğraf çekimi hususunda bilgilendirici afişler asarak, müşteri çekmeye çalışıyor.

"Günde 40 tane çekiyoruz"
Çipli kimlik kartı başvurularıyla birlikte sektörde canlılık yaşandığını belirten Foto Elif işletmecisi Umut Önal, başvuruların en çok kendi sektörlerine yaradığını söyledi. Günde 30 ila 40 arasında biyometrik fotoğraf çektiklerini belirten Önal, "Çipli, kimlik başvurularının başlamasıyla birlikte sektörde bir canlılık oluştu. Günde 30 ila 40 arasında biyometrik fotoğraf çekiyoruz. Hem yeni ehliyet hem de yeni kimlik kartları için başvuruda bulunan vatandaşlar, piyasada hareketlilik yarattı" dedi.
Biyometrik fotoğrafları kısa sürede müşterilere teslim ettiklerini belirten Önal, "Gelen vatandaşlarımızı mağdur etmeden kısa sürede biyometrik fotoğrafı hazırlayıp teslim ediyoruz" diye konuştu.
Foto Mert işletmecisi Sedat Vergi ise, çipli kimlik kartı başvurularının sektörün işlerinin açılmasını sağladığını söyledi. Başvuruların Pazartesi itibariyle başladığını belirten Vergi, şunları söyledi:
"Gerek çipli kimlik kartları gerekse ehliyet için istenilen biyometrik fotoğraf, sektörde bir canlılık yaşatıyor. Yeni kimlik kartlarındaki 3-4 yıllık süreçten dolayı işler istediğimiz seviyede olmasa da, sektörde genel itibariyle bir canlılık olduğunu söyleyebiliriz."
Biyometrik fotoğrafları 5 ila 10 dakika arasında hazırlayarak müşterilerine teslim ettiklerini belirten Vergi, "Müşterilerimizi çok bekletmeden, istenilen fotoğrafları çekip kısa sürede hazırlayarak teslim ediyoruz" dedi.
(YA-MP-Y)

05.01.2017 12:08:03 TSI
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