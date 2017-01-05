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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Altınok, minik yüreklere dokundu

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:04
Altınok, minik yüreklere dokundu
Altınok, minik yüreklere dokundu

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, yeni yıl ziyaretleri kapsamında kreş ve anaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, minik öğrencilerin yeni yılını kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.
AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok Başkanlığında yönetim kurulu üyeleri 2017 yılının ilk günlerinde anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza attı. Kepez beldesinde faaliyet gösteren kreş ve anaokullarını ziyaret eden AK Parti Kepez Belde yönetimi minik öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyarette minik öğrencilerle ilgilenen ve eğlenceli dakikalar geçiren AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, minik öğrencilerin yeni yılını kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi. Altınok ve yönetimi ardından öğrencilerin derslerde ortaya çıkardığı görselleri de yakından inceledi.
"Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız"
Kreş ve anaokullarına yapılan ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Alper Altınok, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Büyük emeklerle hazırladıkları görsellerine şahit olduk miniklerimizle bu huzurlu ortamda aynı duyguları paylaşmak bizim için kelimelerle ifade edilemezdi. Önemli olan özgüvenleri gelişmiş bu yavrularımızın toplum karşısında marifetlerini en iyi şekilde sergileyebilmesidir" dedi.
(UYC)

05.01.2017 12:08:37 TSI
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