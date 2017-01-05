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Mahalle bakkalı dertli

- Büyük marketler karşısında ezilen küçük esnaf, vatandaşlardan vefa ve yardım bekliyor

- Söğütlü mahalle bakkalı Ali Okşit;

- "Peşin alırken büyük marketleri tercih ediyor, kalmadığında ise küçük esnafa geliyorlar"



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki mahalle bakkalı Ali Okşit, büyük marketlerin kasaba düzeyindeki ilçelerde bile sayısını akıl almaz düzeyde artırmasının küçük esnafın belini büktüğünü söyleyerek, "Peşin alım güçleri olduğunda büyük marketleri tercih eden, paraları kalmadığında küçük esnafa gelen insanlar iki yüzlü davranıyor" dedi.

Türkiye genelinde küçük esnaf, ülke genelinde bakkal esnafı, hiper-gros-süpermarketlerin sayısının çığ gibi artması karşısında direnmekte zorlanıyor. Bu esnaflardan olan Ali Okşit, "İnsanların ikiyüzlü davrandığını, peşin alım güçleri olduğunda büyük marketleri tercih ederken paraları kalmadığında benim gibi küçük esnafa geliyorlar" dedi.

Okşit, büyük marketlerin kasaba düzeyindeki ilçelerde bile sayısını akıl almaz düzeyde artırmasının küçük esnafın belini büktüğünü söyledi. Büyük marketler Söğüt'te de sayısını gereğinin çok üzerinde artırması şikayet eden Ali Okşit sözlerine şöyle devam etti:



"Bizden sadece ekmek gibi temel ve günlük gıdalarını alıyorlar"

"Bu durumu küçük esnafı bitirmeye yönelik bir hareket olarak görüyorum ve halkın değer bilmemesinden yakınıyorum. 17 senedir Bilecik'in Söğüt ilçesinde bakkal esnaflığı yapıyorum. Müşterilerle zaman içinde yakın ahbaplık kurup buna istinaden bazen ödünç para bile veriyoruz kendilerine. Küçük esnafın büyük marketler karşısında ayakta kalması kendi çabasıyla oldukça zor. Yıllardır bu işi yapabiliyor olmam büyük ölçüde dükkanımın mevkiine de bağlı. Dükkanım okullara yakın ve birçok apartmanın ortak noktasında olduğu için büyük marketler karşısında bunca yıl direndim. Bunun yanı sıra vatandaşlar, yakın olduğu için mahalle marketlerinden sadece ekmek gibi temel ve günlük gıdalarını alıyorlar."



"Küçük esnafın yaşamak için vatandaşın yardımına ihtiyaç duyuyoruz"

Ali Okşit, küçük esnafın yaşamak için vatandaşın yardımına ihtiyaç duyduğunu, büyük marketlerle mücadelenin mümkün olmadığını, onların her anlamda daha avantajlı olduğunu anlattı. Vergi konusuna değinen Okşit, özellikle stopaj vergisinin bellerini büktüğünü, damga vergisi, defter tasdik derken zor durumda kaldıklarını, ama büyük marketler büyük şirketlerin uzantısı olduğu için onlara bu vergilerin yük olmadığını söyledi.

(İHA-MET-Y)



05.01.2017 12:12:28 TSI

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