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Osmangazi'den eğitime büyük destek



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BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, yaptığı eğitim yatırımlarıyla 2016 yılına damga vurdu. Biri lise diğeri de ortaokul olmak üzere iki dev okulu Bursa'ya kazandıran Osmangazi Belediyesi, aynı zamanda 23 okulun da bakımını yaptı.

30 derslikli Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 26 derslikli Osmangazi Belediyesi Hacı Akkadın Tarman İlkokulu ve Ortaokulu'nu hizmete açarak eğitim alanındaki yatırımlarını taçlandıran Osmangazi Belediyesi, yıl genelinde ilçedeki 23 okula da çeşitli hizmetler götürdü. Spor sahalarından oyun gruplarına, tadilat işlerinden çevre düzenlemesine, ek derslik ve anaokulu inşaatlarından kırtasiye malzemesi dağıtımına kadar birçok alanda eğitim kurumlarına hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, okulların eksikliklerini gidererek yeni bir görünüme kavuşturdu.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şu ana kadar ilçe genelindeki 250 okulun 246'sına çeşitli hizmetler götürdüklerini belirterek, "Üreten, düşünen, okuyan, araştıran ve geleceğe güvenle bakan bir gençlik yetiştirmek için eğitim alanındaki hizmetlere devam ediyoruz. Okullara yaptığımız yatırımlar, Türkiye'nin geleceğine yaptığımız yatırımlar anlamına geliyor. Osmangazi Belediyesi olarak gerçek bir eğitim gönüllüsü olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çocukların eğitim alanlarının fiziki şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, eğitim hayatlarını destekliyoruz. Çeşitli yarışmalar ve organizasyonlar ile öğrencilerimizin düşünce dünyalarının gelişmesini destekliyoruz. Öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlıyoruz. Okullarımızın ihtiyacı olan spor sahalarını ve dinlenme alanlarını oluşturuyoruz "dedi.

Osmangazi Bilgi Evleri ile donatılıyor

İlköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek maksadıyla hayata geçirdikleri Bilgi Evleri'nin sayısını arttırdıklarını belirten Başkan Dündar, "İlkini geçtiğimiz yıl Mehmet Akif Mahallesi'nde hizmete açtığımız Bilgi Evleri'nin ikincisini Demirkapı Mahallesi'nde hayata geçirdik. Üçüncü Bilgi Evi'ni ise Hüdavendigar Mahallesi'nde hizmete açmak için gün sayıyoruz. Bilgi Evleri'nde çocuklarımızın eğitimlerine destek olurken, kütüphanelerinde bilgi ve araştırma ihtiyaçlarını giderecek, sosyal ve sportif aktivitelerle gelişimleri güçlendirilecek. Bilgi Evleri desteği ile özgüveni yüksek bireyler olarak bilgiyle, sevgiyle yarınlara hazırlanacaklar" dedi.

Osmangazi Belediyesi, eğitim yılının ilk gününde ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmek için okula yeni başlayan 2 bin 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti. İlçe sınırları içerisinde yer alan 21 ilkokulun 1. sınıfına başlayan öğrenciler için hazırlanan kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıtan Başkan Dündar, eğitime desteğin süreceğini söyledi.

(MŞ)



05.01.2017 12:18:55 TSI

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