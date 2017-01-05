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Rektörlük öğrencileri uyardı: "Toplu taşıma araçlarını kullanın"



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi'nden haftasonu gerçekleştirilecek sınavlara girecek öğrencilere toplu taşıma kullanılması uyarısı yapıldı.

Sakarya Üniversitesi'nden yapılan açıklama şöyle; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bölgemiz yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Cuma günü Marmara'yı etkilemesi beklenen kar yağışının hafta sonu daha da etkili olması bekleniyor.

Bu itibarla; Esentepe Kampusü'nde sınava girecek öğrencilerimizin kar yağışı dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, toplu taşıma araçlarını kullanmaları önemle rica olunur" denildi.

(BB)



05.01.2017 12:20:54 TSI

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