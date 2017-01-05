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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başkent'te ledli ekranlar bilgilendiriyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:17
Başkent'te ledli ekranlar bilgilendiriyor
Başkent'te ledli ekranlar bilgilendiriyor
- Büyükşehir Belediyesi, Ankara'daki ana cadde ve bulvarlara yerleştirdiği 49 ayrı ledli trafik bilgi ekranlarıyla sürücülere ayrıntılı bilgiler veriyor

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in ana cadde ve bulvarlarına yerleştirdiği ledli trafik bilgilendirme ekranlarıyla sürücüleri bilgilendiriyor.
İlk olarak Ankara Bulvarı ve Kuzey Ankara Isıtmalı Yolu'nda hizmete giren ledli bilgilendirme ekranları, Başkent'in pek çok bölgesinde bir bir yer almaya devam ediyor. Toplamda 49 adet bilgilendirme ekranıyla yollarda sürücü güvenliği ve sürüş rahatlığının yanı sıra estetik bir görünüm de sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yollara ilişkin tüm bilgileri bu ekranlar sayesinde Başkentlilere ulaştırıyor. Yol güzergâhlarının yoğunluk bilgisinden Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına, özel gün kutlamalarından yol durumlarına ve kazalara kadar pek çok bilginin sürücülere aktarıldığı ekranlara ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, "Ekran sayısının 60'a çıkarılması için çalışmalara başladık. Bu sayede güvenli bir sürüş keyfi ve kolaylığı ile en verimli trafik akışını sağlamak adına önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın gideceği bölgeye varış sürelerinin de kesin ve anlık olarak aktarılabildiği ekranlar, bu bilgiyi de 60 ayrı noktada yer alan sensörlerimiz sayesinde sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında 30 ayrı noktada yer alan araç sayım cihazları sayesinde de yolları kullanan araçların istatistiklerinin günlük olarak oluşturulduğunu ve trafik düzenlemesi için planlamalar yapılabildiğini kaydeden Üçpınar, ekranlardaki uyarı ve benzeri bilgilerin tek bir merkezden idare edildiğini, anlık bilgilerin sürücülere rahatlıkla ulaştırılabildiğini söyledi.
Vatandaşların doğru bilgiye erişimi konusunda farklı bir çalışma daha gerçekleştirildiğini anlatan Üçpınar, "Yollardaki led ekranlarımızdan farklı olarak şehrin çevre ilçeleri de dahil olmak üzere önemli meydan ve bölgelerine yerleştirdiğimiz dev led ekranlarla da Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve projeleriyle ilgili vatandaşlara bilgiler veriyoruz" dedi.
Vedat Üçpınar, yerleştirilen led ekranlara ilişkin olarak, "Ankara'nın 16 çevre ilçesi ile Keçiören Meydanı'nda bulunan ve sayısı 17 olan bu ekranların sayısını İvedik Caddesi, Sakarya Caddesi, Karşıyaka Mezarlığı, Ortaköy Mezarlığı, Batıkent Meydanı gibi bölgelere de yerleştirerek, 27'ye çıkartmak için çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.
(JA-CC-Y)

05.01.2017 12:21:30 TSI
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