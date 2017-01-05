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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Düzeltme

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:20
Düzeltme
Düzeltme
- Güroymak Belediyesi Suriyeliler için harekete geçti

(Fotoğraflı)

Gürkan Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı ve belediyesi, gönüllü vatandaşlar tarafından toplanan kışlık ayakkabı, mont, kaban, kazak, gömlek, pantolon gibi acil ihtiyaçları olan Suriyeli mültecilere ulaştırılıyor.
Ülkeye sığınan Suriyeli mültecilere her hususta yardım ve desteği yaptıklarını belirten Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Kış nedeniyle Suriyeli kardeşlerimizi giydirmek istiyoruz. Bu, insanlığımızın ve Müslümanlığımızın da bir gereğidir. Bu insanlar mazlum, zulme uğramış, bizim dinimizde mazluma el uzatmak vardır. Güroymak Belediye Başkanlığı olarak Türkiye geneli ikamet eden Suriyeli kardeşlerimiz için kışlık elbiseler ayakkabı, mont, kaban, kazak, gömlek, pantolon gibi temiz giymek istemediğiniz elbise, ayakkabı veya kardeşlerimi bende giydirmek istiyorum diyorsanız sizleri aramızda görmek istiyoruz. Yardımlarınızı Güroymak Belediye Başkanlığı veya Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne bırakabilirsiniz. Şimdiden göstermiş olduğunuz duyarlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.
(GO-ŞAK-Y)

05.01.2017 12:22:09 TSI
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