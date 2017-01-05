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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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İlan ve reklam vergisi beyannameleri için son gün 31 Ocak

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:20
İlan ve reklam vergisi beyannameleri için son gün 31 Ocak
İlan ve reklam vergisi beyannameleri için son gün 31 Ocak

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Büyükşehir Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, tüm ilan ve reklam vergisi mükelleflerinin Ocak ayının sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğüne beyanname vermeleri gerektiğini ifade etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 yılı ilan ve reklam vergisi hakkında açıklama yayınladı. İlan ve reklam vergisi için beyan döneminin 31 Ocak Salı günü sona ereceğini ifade eden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, tüm ilan ve reklam vergisi mükelleflerinin Ocak ayının sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğüne beyanname vermeleri gerektiğinin altını çizdi.
Veysel Çıplak, "Her türlü ilan ve reklam yapan mükelleflerin ceza veya gecikme faizi ile karşılaşmamaları için Ocak ayı içerisinde beyanname vermeleri gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki ana arterlerde reklamı olan İlan Reklam Vergisi'ni vermekle yükümlü mükelleflerimiz, Belediyemizin Gelirler Müdürlüğü'ne başvurarak beyannamelerini verebilirler. Biz mükelleflerimizin herhangi bir gecikme ile karşılaşmalarını istemeyiz. Beyanname için personellerimizin desteğini alabilirler. Son beyan tarihi 31 Ocak Salı günüdür. Bir kez daha çağrımızı tekrarlıyor; tüm mükelleflerimizi beyanname vermeleri için Büyükşehir Belediyemize davet ediyoruz" diye konuştu.
(BB)

05.01.2017 12:24:14 TSI
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