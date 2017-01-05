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Final dönemi öğrenciler kütüphaneden çıkmıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri final döneminin gelmesi sebebiyle okul kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor.

2016-2017 Güz Dönemi Final Sınavlarının başlaması ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri okul kütüphanesine yoğun ilgi göstererek, derslerini çalışıyorlar. Üniversite Gülümbe Kampüsü'nde bulunan Kütüphane ve Bilgi Merkezi Final Dönemi olmasıyla 7/24 açık olarak hizmet verirken öğrenciler vakitlerinin bir çoğunu burada geçirerek sınavlarına hazırlanıyor. Yoğun ilgi gösterilen kütüphanede 3 Ocak'tan itibaren başlayan yoğunluğun 13 Ocak'ta sınavların bitmesi ile azalacağı öngörülüyor.

(CKT-CY-Y)



05.01.2017 12:29:00 TSI

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