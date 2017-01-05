Bayırköy Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi 2017 yılının ilk Meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman Başkanlığında yaptı.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında toplanan Belediye Meclis üyeleri 5 gündem maddesi görüştü. Görüşülen 5 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen maddelerin beldelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yaman, meclis üyelerine beldelerindeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
(CKT-MET-Y)
05.01.2017 12:30:14 TSI
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