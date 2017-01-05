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Sarıkamış şehitleri yürüyüşle anılacak



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Sarıkamış yürüyüşü, Yuvacık Parkuru'nda saat 10.00'da başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 8 Ocak Pazar günü "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenleyecek. Sarıkamış ruhunu Kocaeli'nde yaşatacak olan yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği ile ortaklaşa gerçekleştirilecek. Tüm Kocaelililerin davetli olduğu yürüyüş, Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru'ndan saat 10.00'da başlayacak.

(İG-RFK-Y)



05.01.2017 12:33:11 TSI

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