05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanlığını ziyaret etti

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:29
Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanlığını ziyaret etti
Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanlığını ziyaret etti


(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Sağlık Grup Başkanı Nazli Aktaş'ı makamında ziyaret ederek sağlık ocağı ile ilgili bilgi aldı.
Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçe merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezinde bulunan Sağlık Gurup Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirerek sağlık ocağında çalışanlar ve sağlık ocağının fiziki yapısı ve sorunlarının olup olmadığını tespit etmek üzere incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunan Kaymakam Çetin, Sağlık Gurup Başkanı Nazli Aktaş'tan gerekli bilgileri aldıktan sonra açıklamalardan bulundu.
Kaymakam Çetin, "İlçemizde mevcut bulunan Aile Sağlığı Merkezimize bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada çalışanlar hakkında gerekli bilgileri aldık. Sağlık ocağımızda sorunlarının olup olmadığını ve ocağımızın fiziki yapısının nasıl olduğunu, fiziki yapısı ile ilgili yapılması gereken bir işlemin olup olmadığı konusunda gerekli tespitlerimizi yaptık. Gördüğümüz kadarıyla sağlık gurup başkanımızın bize bildirdiği pek fazla sorun olmadığını gördük. Sağlık ocaklarımızda öncelikle hastalarımızın çok ivedi olarak bakılması ve sevk zincirinin takip edilmesi konusunda gerekli bildirimlerimizi bildirdik. Sağlık gurup başkanımızın özellikle yaşlılara ve engellilere sahip çıkması konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Sağlık konusunda yapılması planlanan işlerin bir an evvel yapılması içinde gerekli talimatları verdik. Çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.
Sağlık Gurup Başkanı Nazli Aktaş ise, "İilçe kaymakamımızın bize yaptığı ziyaretinden dolayı memnun olduk. Sağlık konusundaki talimatları yapacağız. Sağlık ocağımızdaki fiziki koşulları da yerinde inceledi. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.
(FÇ-ŞAK-Y)

05.01.2017 12:33:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ekmek parasını buzun altından çıkarıyorlar
YEREL

EKMEK PARASINI BUZUN ALTINDAN ÇIKARIYORLAR
Başkan Özmen veteriner hekimlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ÖZMEN VETERİNER HEKİMLERLE BİR ARAYA GELDİ
Malazgirt'te 'Kariyer Günleri'
YEREL

MALAZGİRT'TE 'KARİYER GÜNLERİ'
Muş'ta cazibe merkezleri bilgilendirme toplantısı
YEREL

MUŞ'TA CAZİBE MERKEZLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Varto Sarıkamış şehitlerini andı
YEREL

VARTO SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI
Vali Yavuz, çocuk evlerini ziyaret etti
YEREL

VALİ YAVUZ, ÇOCUK EVLERİNİ ZİYARET ETTİ
DAP Projesi başvuruları başladı
YEREL

DAP PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Tarımda bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başladı
YEREL

TARIMDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ BAŞLADI
MŞÜ'den E Tipi Kapalı Cezaevine kitap desteği
YEREL

MŞÜ'DEN E TİPİ KAPALI CEZAEVİNE KİTAP DESTEĞİ
Vali Yavuz muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

VALİ YAVUZ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Muş'ta üniversite öğrencilerinden Haleplilere yardım
YEREL

MUŞ'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN HALEPLİLERE YARDIM
Muş'ta kitap dağıtım töreni
YEREL

MUŞ'TA KİTAP DAĞITIM TÖRENİ
AFAD ekiplerinden tatbikat
YEREL

AFAD EKİPLERİNDEN TATBİKAT
Başkan Çetin yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı
YEREL

BAŞKAN ÇETİN YABANİ HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Kaymakam Uzan el sanatları kurslarını gezdi
YEREL

KAYMAKAM UZAN EL SANATLARI KURSLARINI GEZDİ
Malazgirt'te 'Güvenli taşıma eğitim sistemi' toplantısı
YEREL

MALAZGİRT'TE 'GÜVENLİ TAŞIMA EĞİTİM SİSTEMİ' TOPLANTISI