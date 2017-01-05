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Forum Erzurum'dan Superb Hediye



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Forum Erzurum, ziyaretçilerine alışveriş yaparken kazandırmaya devam ediyor. 26 Mart 2017'ye kadar sürecek olan kampanyada tek seferde 100 TL'lik alışveriş yapan herkes, Skoda Superb kazanma şansı yakalayacak.

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, alışveriş keyfini katlayacak bir kampanyaya daha ev sahipliği yapıyor. Forum Erzurum'daki tüm mağazalardan 26 Mart 2017'ye kadar tek seferde 100 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçiler, Skoda Superb kazanma fırsatı yakalıyor.

Katılımcıların tek yapması gereken alışveriş fişlerini veya faturalarını Forum Erzurum danışmasında kurulan masaya ibraz ettirip, çekilişe katılım belgesi almak. Ziyaretçiler Forum Erzurum'daki tüm mağazalardan yaptıkları tek seferde 100 TL'lik alışverişte bir çekiliş hakkı kazanacağı belirtildi.

Alışveriş yaptıkça kazanma şansını arttıran Forum Erzurum'un ziyaretçileri için bu heyecanlı bekleyiş

1 Nisan'da son bulacağı ve noter huzurunda gerçekleşecek çekilişle bir talihlinin muhteşem Skoda Suberb kazanacağı bildirildi.

(ERZ-AT-Y)



05.01.2017 12:34:45 TSI

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