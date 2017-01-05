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TKDK yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü olarak 2016 yılında 43 milyon liralık hibe desteği verdiklerini belirten TKDK İl Koordinatörü Ülkü Altundiş Yıldız, 2020 yılına kadar sürecek olan IPARD 2 programına 1 milyar 45 milyon Euro'luk bir bütçe ayrıldığını söyledi.

Elazığ TKDK İl Koordinatörlüğü yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda TKDK İl Koordinatörü Ülkü Altundiş Yıldız, 2016 yılında yapılan ve yeni yılda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. AB'nin aday ülkelere yönelik IPARD programının uygulanmaya başlandığı il koordinatörlüğünde sürdürülebilir ve üretime dayalı faaliyetlerin devam ettiğini vurgulayan TKDK İl Koordinatörü Ülkü Altundiş Yıldız, "Kırsal kalkınma programının ilk ayağı dediğimiz IPARD 1 programı 31.12.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı içerisinde ödediğimiz toplam bütçe tutarı ve hibe desteğimiz 43 milyon liradır. Bunun içerisinde destek olarak süt meyve işleme sektörü, kültür balıkçılığı gibi sektörleri desteklemiş bulunmaktayız. TKDK'nin il koordinatörlüğü bazında 2016 yılana kadar ödenen toplam tutar 194 milyon liradır. TKDK olarak desteklediğimiz bu projelerin ülkemiz ve ilimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bundan sonraki süreçte IPARD 2 döneminde desteklerin daha istikrarlı ve hızlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Yıldız, "2020 yılına kadar sürecek olan IPARD programı, 27 Ocak 2015 tarihinde AB komisyonu tarafından onaylandı. Şuan birinci çağrı dönemi dediğimiz süre boyunca kurum olarak almış olduğumuz projeler, il koordinatörlüğü tarafından incelemeleri tamamlanmış olup şuanda merkezde değerlendirme aşamasındadır. Bu projelerde faaliyete geçirerek ilimize kazandırılacaktır. Bu 2020 yılına kadar sürecek olan IPARD 2 programı, 1 milyar 45 milyon Euro'luk bir bütçe ile hem çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hem de tarım ve gıda sektörlerinin modernizasyonunu katkı sağlayacak şekilde ilimize kazandırmış olacağız" diye konuştu. Daha sonra TKDK İl Koordinatörlüğü personellerine başarılı çalışmalarından dolayı hediye verildi.

(CK-MP-Y)



05.01.2017 12:37:08 TSI

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