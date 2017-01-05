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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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CHP'den Kaymakam Özcan'a ziyaret

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:33
CHP'den Kaymakam Özcan'a ziyaret
CHP'den Kaymakam Özcan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Adem Şahin
MANİSA (İHA) - CHP Saruhanlı ilçe teşkilatı Saruhanlı Kaymakamı İlker Özerk Özcan'ı makamında ziyaret etti.
Saruhanlı CHP İlçe Başkanı Ayşe Sunar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP Grup Başkanvekili Zeki Bilgin ve partililer, yeni atanan Kaymakam İlker Özerk Özcan'ı ziyaret ederek ilçedeki görevinin hayırlı olmasını diledi. Özcan'ı makamında ziyaret eden başkan ve üyeler, ilçe ve CHP Saruhanlı teşkilatı çalışmaları hakkında Kaymakam Özcan'a bilgi verdi.
(AŞ-AY-Y)

05.01.2017 12:37:22 TSI
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