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Eskişehirli kursiyer ressamlardan yağlı boya resim sergisi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli bir grup ressam, birlikte hazırladıkları yağlı boya resimlerini Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilediler.

Ressam Gülümser Doğan Uluçay'ın atölyesinde, ressam Gülümser Doğan Uluçay rehberliğinde çalışan ressam kursiyerler 4 ay gibi kısa sürede yaklaşık 45 yağlı boya resim tablosu hazırladılar. Hazırlan bu yağlı boya resimleri, Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilendi ve açılışı yapıldı. Açılışa, Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu, ressamlar, şairler, yazarlar ve davetliler katıldı.

Yağlı boya resimlerinin çoğunluğunu, Eskişehir manzarası önünde nostaljik arabalar oluşturdu. Kursiyer ressamlardan Ferit Süsler, Emel Sağtekin, Dilek Kaya, Ergun Mutlu, İbrahim Yöntem, Mehmet Salih Üstünel, Semra Erken ve Güngör Kibaroğlu ile kurs hocası Ressam Gülümser Doğan Uluçay'ın yağlı boya resimleri büyük beğeni gördü.

(İHA-MET-Y)



05.01.2017 12:41:19 TSI

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