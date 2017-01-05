05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tütüncü gündüz gece mesaide

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:37
Tütüncü gündüz gece mesaide
Tütüncü gündüz gece mesaide

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gündüz çalışmaları inceliyor gece ise ev ziyaretlerinde bulunuyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gündüz-gece mesaisi ile aralıksız çalışmaya devam ediyor. Çarşamba mesaisine esnaf ziyaretiyle başlayan Başkan Tütüncü, daha sonra belediyenin yapımında sona gelinen Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde incelemelerde bulundu; eski Dokuma Fabrikası alanında devam eden çalışmaları denetledi.

Vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor
Tütüncü, akşam mesaisinde ise ev ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşların yüzünü güldürdü. Tütüncü, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf İşeri ile Ulus Mahallesi'nde 3 evi ziyaret etti. Tütüncü, ziyaretlerde ev halkıyla sohbet etti ve onların talepleri dinledi. Tütüncü, bir ailenin hasta nakil aracı ve ev temizliği talebinin karşılanması için de bürokratlarına talimat verdi. Tütüncü, ziyaretlerde çeşitli hediyelerle çocukları da sevindirdi. Ziyaret karşısında mutlu olan aileler, samimiyetinden ve ilgisinden dolayı Tütüncü'ye teşekkür ettiler.

Taziye ziyaretinde bulundu
Ulus Mahallesi'ndeki ev ziyaretlerine AK Parti Kepez İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Tutan, İlçe Teşkilat Başkanı Fatih Şahin de eşlik etti.
Başkan Hakan Tütüncü, İşeri ile Fabrikalar, Şelale ve Habibler mahallelerinde taziye ziyaretinde de bulundu.
(SÇ-SÇ-Y)

05.01.2017 12:41:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Galatasaray'ın Antalya kampı
YEREL

GALATASARAY'IN ANTALYA KAMPI
Muslera'nın parmağı çıktı
YEREL

MUSLERA'NIN PARMAĞI ÇIKTI
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı Trabzon yolcusu
YEREL

DÖŞEMEALTI KADIN FUTBOL TAKIMI TRABZON YOLCUSU
Fatih Mahallesine imar revizyonu
YEREL

FATİH MAHALLESİNE İMAR REVİZYONU
Fenerbahçe'de Antalya kampı başlıyor
YEREL

FENERBAHÇE'DE ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR
Mas ve Pereira resmen Trabzonspor'da
YEREL

MAS VE PEREİRA RESMEN TRABZONSPOR'DA
Muratpaşa, Görme Engelli Sporcu Yanık'a tesisleri açtı
YEREL

MURATPAŞA, GÖRME ENGELLİ SPORCU YANIK'A TESİSLERİ AÇTI
Kepez'in sultanları sahaya iniyor
YEREL

KEPEZ'İN SULTANLARI SAHAYA İNİYOR
Dokuma'nın yolları açılıyor
YEREL

DOKUMA'NIN YOLLARI AÇILIYOR
Muratpaşa Belediyesi'nden Obruk Ormanı imar planı çalışması
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN OBRUK ORMANI İMAR PLANI ÇALIŞMASI
Çevreci Gençler Döşemealtı'nda buluştu
YEREL

ÇEVRECİ GENÇLER DÖŞEMEALTI'NDA BULUŞTU
Akdeniz'de 3 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
YEREL

AKDENİZ'DE 3 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursaspor'un Antalya kampı
YEREL

BURSASPOR'UN ANTALYA KAMPI
Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN ANTALYA KAMPI
Beşiktaş'ın Antalya kampı
YEREL

BEŞİKTAŞ'IN ANTALYA KAMPI
Kamyonet Korkuluklarda asılı kaldı
YEREL

KAMYONET KORKULUKLARDA ASILI KALDI
Otomobil kaldırıma yayaların arasına daldı: 4 yaralı
YEREL

OTOMOBİL KALDIRIMA YAYALARIN ARASINA DALDI: 4 YARALI
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
YEREL

KORKUTELİ'DE 2016 YILINDA 348 KİŞİ VEFAT ETTİ
Galatasaray, Antalya'ya geldi
YEREL

GALATASARAY, ANTALYA'YA GELDİ

Antalyaspor'a 43 milyon liralık tesis
YEREL

ANTALYASPOR'A 43 MİLYON LİRALIK TESİS
Akdeniz'de 3 il için fırtına ve sağanak uyarısı
YEREL

AKDENİZ'DE 3 İL İÇİN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI
Muratpaşa Meclisi'nden birlik vurgusu
YEREL

MURATPAŞA MECLİSİ'NDEN BİRLİK VURGUSU
Alanya'da cinayet
YEREL

ALANYA'DA CİNAYET