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Tütüncü gündüz gece mesaide



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gündüz çalışmaları inceliyor gece ise ev ziyaretlerinde bulunuyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gündüz-gece mesaisi ile aralıksız çalışmaya devam ediyor. Çarşamba mesaisine esnaf ziyaretiyle başlayan Başkan Tütüncü, daha sonra belediyenin yapımında sona gelinen Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde incelemelerde bulundu; eski Dokuma Fabrikası alanında devam eden çalışmaları denetledi.



Vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor

Tütüncü, akşam mesaisinde ise ev ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşların yüzünü güldürdü. Tütüncü, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf İşeri ile Ulus Mahallesi'nde 3 evi ziyaret etti. Tütüncü, ziyaretlerde ev halkıyla sohbet etti ve onların talepleri dinledi. Tütüncü, bir ailenin hasta nakil aracı ve ev temizliği talebinin karşılanması için de bürokratlarına talimat verdi. Tütüncü, ziyaretlerde çeşitli hediyelerle çocukları da sevindirdi. Ziyaret karşısında mutlu olan aileler, samimiyetinden ve ilgisinden dolayı Tütüncü'ye teşekkür ettiler.



Taziye ziyaretinde bulundu

Ulus Mahallesi'ndeki ev ziyaretlerine AK Parti Kepez İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Tutan, İlçe Teşkilat Başkanı Fatih Şahin de eşlik etti.

Başkan Hakan Tütüncü, İşeri ile Fabrikalar, Şelale ve Habibler mahallelerinde taziye ziyaretinde de bulundu.

(SÇ-SÇ-Y)



05.01.2017 12:41:57 TSI

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