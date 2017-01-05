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Öğrencilerden Ekinci'ye teşekkür



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi gençlik merkezlerinde kursiyerlere yönelik yapılan deneme sınavına giren öğrenciler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.

Gençliğe verdiği önemle kamuoyundan takdir toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla sınava hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi gençlik merkezlerinde sınava hazırlanan öğrenciler, eğitmenler tarafından aynı zamanda stres ve heyecanı yenecek çalışmalara da tabi tutuluyor. Eyyübiye Belediyesi Şehit Polis Abdulkadir Oğuz Gençlik Merkezinde 150 öğrenciye, müfredattaki son değişiklikler de göz önüne alınarak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) deneme sınavı yapıldı.

Gençlik merkezinde YGS deneme sınavına tabi tutulan öğrenciler kendilerine sunduğu olanaklardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve eğitmenlerine teşekkür etti. Mart ayında yapılacak olan YGS sınavı öncesi, Eyyübiye Belediyesi gençlik merkezlerinde sınava hazırlık süreci de hız kazanacak. Seri deneme sınavlarının yanı sıra öğrencilerin sınav esnasında stres ve heyecandan uzak kalmalarını sağlayacak etkinliklerde düzenleyen eğitmenler, öğrenci velilerinin de takdirini kazanıyor. Deneme sınavı sonrası açıklama yapan öğrenciler, sınavlara hazırlık sürecinde kendilerine sundukları olanaklardan dolayı Eyyübiye Belediyesine memnuniyetlerini belirtti.

(BB-BRN-Y)



05.01.2017 12:44:26 TSI

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