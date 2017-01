YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaşar'dan ATO'ya ziyaret

ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Baran'a hayırlı olsun dileklerini ileten Yaşar, Türkiye'nin sıkıntılarından kurtulabilmesi için üretenlerin acil olarak desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Ziyarette ekonomiyi canlandırmak, esnafı desteklemek adına yapılabilecek çalışmalar konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Yaşar, iflas eden, batan esnaf için bir fon oluşturulabileceğini anlatırken, Ankara için de acil fuar alanı çağrısı yaptı. "Üretmeden, satmadan hiçbirimizin büyüme şansı yok" diye konuşan Yaşar, "Esnaf olmazsa devlet olmaz, vergi olmaz. Vergi olmazsa kaynak olmaz, istihdam olmaz. Yenimahalle Ankara ticaretinin hemen hemen yüzde 35'inin döndüğü ilçedir. Geziyorum, görüyorum ülkede yaşanan tüm olayların faturasını esnaf, sanayici, turizmci çekiyor. Sizlere çok büyük görevler düşüyor. İnşallah başarılı olursunuz. Göreviniz hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Yaşar'a nazik ziyareti için teşekkür eden ATO Başkanı Gürsel Baran da, "Zorlu bir seçim sürecinden çıktık, fakat bu sayfayı kapattık. Bizim için şu an sadece Ankara, Ankaralı ve Ankara tüccarı var. Paydaşlarımızla görüşmelere başladık, projelerimizi en kısa zamanda art arda hayata geçireceğiz. Ankara'nın önünü açacak her türlü projenin içinde yer almak istiyoruz. Bu nedenle desteğiniz çok önemli. İnşallah Ankara'da ekonomiyi elbirliği ile canlandıracağız" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Yaşar, YENİMEK kursiyerlerinin çalışmalarından bir tabloyu Baran'a hediye etti.

05.01.2017 12:46:57 TSI

