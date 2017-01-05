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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Dünyanın müze konseptli ilk caddesi ihaleye çıkıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:52
Dünyanın müze konseptli ilk caddesi ihaleye çıkıyor
Dünyanın müze konseptli ilk caddesi ihaleye çıkıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ali Çetinkaya Caddesi'ni dünyanın ilk müze konseptli caddesi haline getirecek ve bambaşka bir çehreye kavuşturacak Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi'ni 11 Ocak'ta ihaleye çıkarıyor.
Ali Çetinkaya Caddesi "Güneş Doğudan Yükseliyor" sloganı ile tanıtılan Doğu Garajı Projesi kapsamında yeniden düzenleniyor. Bölgeyi turistik bir cazibe merkezine dönüştürecek Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, 11 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu'nda ihaleye çıkıyor. Proje tamamlandığında Ali Çetinkaya, görsel güzellik katan bina cepheleri, modern kaldırımları, rengarenk gölgelikleri, kent mobilyaları, aydınlatması ile Antalya'ya gelenlerin görmeden gitmeyeceği bir bölgeye dönüşecek.

Caddede tarihi eserler sergilenecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in "Antalya'nın en değerli köşelerinden biri haline gelecek" dediği Ali Çetinkaya Caddesi, proje kapsamında yayalaştırılacak. Proje ile 850 metre uzunluğunda cadde ve kentsel tasarım düzenlemesi yapılacak. Müze konsepti ile tasarlanan cadde boyunca 7 adet sergi küpü yer alacak ve Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserler burada sergilenecek. 3 bin 500 metrekare yeşil alanın yer alacağı projede 2 adet süs havuzu inşa edilecek.

Binaların cepheleri yenilenecek
Proje kapsamında 89 adet binanın cepheleri yenilenecek. Binaların caddeye bakan kısımlarına kaplama yapılarak, klima üniteleri saklanacak. Diğer cephelere ise sıva tadilatı ve boya uygulanacak ve yerler doğal taş plaklar ile kaplanacak. Engelliler için takip taşları döşenecek. İş yerlerine malzeme ulaşımını sağlamak amacıyla servis yolu yapılacak. Bölgeye araç giriş çıkışı günün belli saatlerinde olacak. Proje ile Meydan Kavşağı'nda da düzenleme yapılacak. Esnafın çalışmalardan en az etkilenmesi ve dükkanlarının kapalı kalmaması için titiz bir çalışma yürütülecek. Örneğin döşeme yapılırken toz olmaması için sahada taş kesimi yapılmayacak.
Başkan Menderes Türel, inşaatı süren Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi, Nekropol Projesi ve Ali Çetinkaya Caddesi düzenlemesi tamamlandığında Doğu Garajı'nın bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline geleceğine dikkat çekti. Kent merkezinde yeni bir çekim merkezi oluşacağını belirten Türel, "Seçimler öncesinde ' O turist bu dükkana girecek' demiştik. İşte bu projeler tamamlandığında o turist bu dükkana girecek" dedi.

Halkın yüzde 93'ü evet demişti
Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışıyla tüm büyük projelerinde olduğu gibi Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi'ni de halkın onayına sunmuştu. 31 Temmuz'da Yüksekalan ve Çaybaşı mahallelerinde yapılan referandumda vatandaşlar sandık başına gitmiş ve yüzde 93,21 oranında projeye "Evet, istiyoruz" demişti.
(SÇ-SÇ-Y)

05.01.2017 12:55:29 TSI
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