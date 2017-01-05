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Başkan Toyran, Sökeli müteahhitlerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke'de faaliyet gösteren müteahhitlerle bir araya geldi.



Söke Müteahhitler Derneği'nin düzenlediği toplantıya Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Sivrioğlu ile birlikte katıldı.

Müteahhitlerin talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Toyran, müteahhitlerin yaşadıkları sıkıntıları kendileriyle samimi bir şekilde paylaşmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentsel Tasarım Projesi ile ilgili sorular da yanıtlayan Başkan Toyran, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Söke Müteahhitler Derneği Başkanı Şahabettin Kara kendilerini kırmayıp toplantılarına katılmasından ve ilettikleri sorun ve talepleri samimi bir şekilde karşılamasından dolayı Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'a teşekkür etti.

(LT-MB-Y)



05.01.2017 12:57:51 TSI

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