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Birecik Barajının isim değişikliği meselesinde Bakan Çelik devrede

- Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı:

-"Birecik Barajı, hiçbir sebep yokken neden Birecik-Nizip Barajı olsun"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra Türkiye'nin işletmedeki dördüncü büyük Barajı olan Birecik Barajının adının "Birecik-Nizip Barajı" olarak değiştirilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde başta belediye olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerinden tepkiler yükselirken, durumdan haberdar olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de kararın düzeltilmesi için devreye girdi.

"Tepkimizde sonuna kadar haklıyız"

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Birecik Barajı isminin "Birecik-Nizip Barajı" olarak değiştirildiğini kendilerinin de tesadüfen öğrendiğini söyledi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve Birecik İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ile birlikte kente doğal gaz getirilmesi projesini görüşmek üzere gittikleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında konudan haberdar olduklarının altını çizen Pınarbaşı, "Doğal gaz meselesini konuşurken, Sayın Müsteşar, Birecik Barajı'nın isminin 'Birecik-Nizip Barajı' olarak değiştirildiğini söyledi. Biz de orada buna büyük bir tepki koyduk. Koyduğumuz tepkide de son derece haklıyız. Çünkü buranın ismi yıllardır Birecik Barajı. Hiçbir neden yokken neden Birecik-Nizip Barajı olsun" dedi.

"Değişikliğin mantığı ve gerekçesi ne"

Aynı gün Şanlıurfa milletvekili olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile bir araya geldiklerini ve kendisine konuyu ilettiklerini belirten Pınarbaşı, "Bakanımız da duyar duymaz çok büyük tepki gösterdi. ilgili yerlere telefon açıp, 'bu karardan bizim neden haberimiz yok' diye sordu. Bakanımız konuyla yakından ilgileniyor. Bir defa burada usul yanlış. Şanlıurfa'nın koskoca bakanı var, milletvekilleri var. Karar alınırken kimse haberdar edilmiyor. En azından konunun milletvekillerimize iletilmesi gerekirdi. Böylesi hiç etik değil. Doğal gaz için Müsteşar Bey'e gitmemiş olsak bundan haberimiz bile olmayacak. Bunun mantığı ne, gerekçesi ne" diyerek tepkisini dile getirdi.

Birecik'ten ortak tepki

Belediye meclis toplantısında da konunun gündeme geldiğini belirten Pınarbaşı, "Kararın yanlış olduğunu her platformda anlatıyoruz. Bu kapsamda, karara tepki için bir imza kampanyasının da başlamasına vesile olduk. Konuyla ilgili Birecik'te sivil toplum örgütleri ve parti başkanlarıyla geniş tabanlı bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Birecik'te bunu tamamladıktan sonra Şanlıurfa'da il bazında milletvekillerimizle, parti örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle 'Birecik-Nizip Barajı'nın yanlış olduğunu anlatacağız" diye konuştu.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonunda doğal gaz meselesinin de 2017 programına alındığını, ilçenin büyük bir ihtimalle yılsonunda doğal gaza kavuşmuş olacağını sözlerine ekledi.



(BB-BRN-Y)



05.01.2017 12:59:03 TSI

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