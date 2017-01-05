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Eskişehirli Şair Faruk Uğur'dan yeni yılda yeni kitap



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli Şair Faruk Uğur'nun yeni yılda yeni kitabı ''Bence'' yayımlandı.

Şair Uğur'un daha önce ''Yarın'' ve ''Yol" isimli şiir kitabı yayımlanmıştı. Yeni yılda, yeni kitabı yayımlanan Uğur, yaptığı açıklamada, '' 3. kitabım olan 'Bence' kitabı çok güzel özlü sözlerden oluşmaktadır. Ortaokul ve lise yıllarından bu tarafa atasözlerine, özdeyişlere ve şiirlere ilgim fazla idi. Bu nedenle özlü sözleri 'Bence' kitabımda topladım ve yayımlandı. Yeni kitabım yayımlanması ile mutluluklar duydum ve çevreme mutluluk pozitif enerjisi verdim. Yakın gelecekte okuyucularıma yeni yeni sürprizlerim olacaktır. Ortaokul ve lise yıllarındaki şiir sevgisi, meslek seçimimi de etkiledi. Şiire daha yakın olabilmek için edebiyat dalını seçtim ve Türkçe öğretmeni oldum. 2006 yılında Türkçe öğretmenliğinden emekli oldum. Kendimi, Eskişehir'in şiir ve edebiyat dalında kültür ve sanat faaliyetlerine adadım'' diye ifade etti.

(İHA-MET-Y)



05.01.2017 12:59:16 TSI

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