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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta trafik kazası: 2 yaralı

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:56
Milas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Milas'ta trafik kazası: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Dörttepe Mahallesi'nde yolda seyir halinde olan Muzaffer Gül (70) idaresindeki 48 KR 380 plakalı otomobil ile karşı şeritte yer alan, Osman Akgün (23) idaresindeki 32 NB 242 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde yer alan, Muzaffer Gül ve Hatice Gül yaralandı. Kamyon sürücüsü Akgün, kazadan yara almadan kurtuldu.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından, Muzaffer Gül ve Hatice Gül 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.
Gül ailesinin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(DL-MB-Y)

05.01.2017 12:59:19 TSI
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