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Hyundai'den itfaiye eğitimlerine katkı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin KOBİTEM'e hediye ettiği araçlarla farklı kurtarma senaryoları işleniyor.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sosyal sorumluluk kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı KOBİTEM'e verdiği araçlar, eğitimlere büyük katkı sağlıyor. Trafik kazaları kurtarma eğitimlerinde faydalanılması için hediye edilen iki adet binek aracın biriyle uçuruma yuvarlanmış araçlarda sabitleme, araca iplerle erişim ve uçurumdaki araçtan kazazede nakli konularında eğitimler verilirken diğeriyle de yollarda oluşan kazalara müdahale eğitimlerinde kullanılıyor. Bu sayede sıkışmalı trafik kazalarında nasıl müdahale edilmesi gerektiği, kazazedeye erişim metotları, güvenlik ve kazazede nakli konuları uygulamalı olarak kursiyerlere veriliyor. Bu eğitimler, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği kapsamında ülkemizin dört bir köşesinden gelen itfaiyecilerle İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan programı öğrencilerine uygulanıyor. Fabrika Direktörü Ku Yong Jung, Üretim Direktörü Uygur Koşal, Üretim Destek Grup Müdürü Cüneyt Tırak, Genel Tesis Bölüm Müdürü İsmail Çanakçı ve Hyundai Fabrikası İtfaiye Amiri Tayfun Kezer yapılan eğitimleri yerinde izledi. Fabrika Direktörü Ku Yong Jung, insan hayatına yönelik her türlü iyileştirme çalışmalarına imkanlar dahilinde destek olacaklarını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Salih Palaz ise eğitim hizmetlerine ve insan hayatını koruma ve kurtarmaya yönelik katkılarından dolayı Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkililerine teşekkür ederek, işbirliğinin devamından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

(İG-RFK-Y)



05.01.2017 12:59:55 TSI

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