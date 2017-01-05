YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mahmudiye'deki 'Karda Kızak Yarışması'nda birinci olan öğrencilere kızak hediye edildi

Mahmudiye'deki 'Karda Kızak Yarışması'nda birinci olan öğrencilere kızak hediye edildi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İsmetpaşa İlkokulu'nun bahçesinde tertiplenen 'Karda Kızak Yarışması'nda birinci olan öğrencilere 'Kızak' hediye edildi.

Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu "Karar Senin Projesi" kapsamında Ocak 2016 ayında yapılacak etkinlikler öğrencilerce oylandı. Bu çerçevede Mahmudiye'de İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri tercihini, ''Karda Kızak'' etkinliğinden yana kullandılar. Öğrencilerin demokratik bir ortamda yaptıkları bu tercihle, öğrenciler öğretmenleriyle beraber gönüllerince bir saat geçirdiler. Etkinlik sonunda, sınıflar arası ''Karda Kızak'' yarışmasında birinci olan öğrencilere, okul müdürlüğünce "Kızak" hediye edildi. Program sonunda, etkinliğe katılan tüm öğrencilere, Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yetkin tarafından salep ikram edildi.

(İHA-MET-Y)



05.01.2017 13:01:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER