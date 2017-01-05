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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Doğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:58
Başkan Doğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti
Başkan Doğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti.
Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı AK Parti il binasında ağırladı.
Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Kadınlarımız, bizim var olma sebebimizdir. Kadınlarımızın olmadığı bir hayat, bir dünya düşünülemez. Bu önemi bilen bir belediye başkanı olarak, kadınlarımıza yönelik çalışmalarımız her zaman önceliğimiz olmuştur. Kadınlarımız aynı zamanda geleceğimizin emanetçileri olan gençlerimizin de mimarıdır. Bu sebeple onlara yapılan yatırımlar ve onlar için oluşturulan projeler, gençlerimiz için yapılan yatırım anlamına da geliyor. Bir çocuk doktoru belediye başkanı olarak, hekimlik dönemimden de çok iyi biliyorum ki, çocuklar üzerinde annenin emeği babadan daha fazladır. Bu anlamda bizler gerek açtığımız meslek edindirme kurslarıyla, gerekse düzenlediğimiz etkinliklerle, hem kadınlarımızı ekonomik olarak kendi paralarını kazanabilecekleri duruma getiriyoruz hem de onları psikolojik olarak rahatlatıp evlerinde daha huzurlu ve daha sağlıklı bir birey olmalarını sağlıyoruz" dedi.
(İG-RFK-Y)

05.01.2017 13:01:23 TSI
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