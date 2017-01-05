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Derince Çınarlıkent Konutları'nın son etabı satışa çıkıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kent Konut'un Derince'de inşa ettiği Çınarlıkent Konutları'nın son etabı satışa çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut tarafından Derince'nin Çınarlı Mahallesi'nde inşa edilen Çınarlıkent Konutları projesinin son etabı da satışa çıkıyor. Çınarlıkent Konutları projesinde 4 blok,166 daire ve 3 işyerinden oluşan son etabın satışı 9 Ocak 2017 pazartesi günü başlayacak. Nokta satış usulü ile satılacak olan dairelerde vatandaşlar istedikleri daireleri seçilebilecek. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri bulunan projede, daire satış alanları 56.28 metre ile 124.68 metre arasında değişiyor. Projedeki işyerlerinin satış alanları ise 2 adedi 100.50 metrekare, 1 adedi de 314.02 metrekare ölçülerinde. İnşaatı süren Derince Çınarlıkent Konutları'nın son etabının 2017 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

(İG-RFK-Y)



05.01.2017 13:03:08 TSI

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