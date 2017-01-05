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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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ASAT'tan Alanya'ya 49 milyonluk yatırım

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:02
ASAT'tan Alanya'ya 49 milyonluk yatırım
ASAT'tan Alanya'ya 49 milyonluk yatırım

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'ya 3 yılda toplam 49 milyon liralık yatırım yaptı.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'nın içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallelerine toplam 40 milyon liralık yatırımla 400 kilometrelik içme suyu hattı yaptı. 20 milyon liraya mal olan Mahmutlar-Cikcilli isale hattı ile 22 mahallenin yıllardır süre gelen içme suyu sorununu çözdü. ASAT, devam eden yatırımlarıyla 54 yerleşim biriminde daha içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalışıyor. Eskiyen ve yetersiz kalan şebeke boruları yerine, daha büyük çaplı dünya standartlarında yeni borular döşeniyor.

Kanalizasyon hamlesi
Alanya'da kanalizasyonsuz mahalle bırakmama hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 4 milyon liralık yatırımla 16 mahallede 21 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa etti. Vatandaşların ürün, hizmet ve ihtiyaç duyulan her şeyi tek bir merkezde bulacağı 'Lojistik Destek Merkezi' 2 milyon liralık bütçe ile tamamlanarak, hizmet vermeye başladı.

Mavi bayraklı sahiller tertemiz
Turizm cenneti Alanya'nın plaj ve marinalarıyla uluslararası çevre ödülüne layık görülen 'Mavi Bayraklı' sahilleri ASAT'ın titiz çalışmalarıyla artık daha da temiz. ASAT, 3 milyon lira harcayarak ilçedeki arıtma tesislerinin tamamı elden geçirdi, tesisler yenilenerek revize edildi. Yeni motorlarla birlikte hem terfi istasyonları hem de arıtma tesisleri daha verimli çalışmaya başladı. Tesisler koku giderim sistemleri ile donatılarak, çağın gereklerine uygun hale getirildi.
ASAT, 2014 yılı Nisan ayından bugüne Alanya alt yapısı için toplam 48 milyon 997 milyon lira harcadı.
(SÇ-SÇ-Y)

05.01.2017 13:06:38 TSI
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