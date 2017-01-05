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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Başkan Çerçioğlu'ndan vefa örneği

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:07
Başkan Çerçioğlu'ndan vefa örneği
Başkan Çerçioğlu'ndan vefa örneği

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TBMM eski başkanların İsmet Sezgin'in ismi Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bayındırlık Bulvarına veriliyor.
Efeler'de yarın saat14.00'de Bayındırlık Bulvarı'na eski Aydın Belediye Başkanlarından ve TBMM Başkanı merhum İsmet Sezgin isminin verilmesi sebebiyle anma töreni düzenlenecek. Bayındırlık Bulvarında gerçekleştirilecek törende İsmet Sezgin'in ailesi de hazır bulunacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantılarının ilk birleşiminde Efeler ilçesi Bayındırlık Bulvarı'nın isminin İsmet Sezgin Bulvarı olarak değiştirilmesi kararını almıştı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ülkemizin yetiştirdiği nadir politikacılardan olan merhum İsmet Sezgin'in isminin Bayındırlık Bulvarına verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Merhum İsmet Sezgin'in ülkemize yaptığı hizmetler ve ifa ettiği görevler takdire şayandır" dedi.
(MB-Y)

05.01.2017 13:07:32 TSI
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